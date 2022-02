Billy Graham : un parcours extraordinaire - DVD

Des images d'archives rares, des entretiens avec des membres de la famille, des amis, d'anciens présidents, et des animateurs célèbres racontent l'histoire remarquable de Billy Graham. Connu en tant que pasteur des présidents et ardent défenseur de l'égalité raciale, découvrez la foi inébranlable de Billy Graham vécue à travers les défis et les tragédies.