Chemin de Croix avec Sainte Julienne de Norwich

Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ma seule fierté! (Ga 6, 14) A l'école des saints, le chemin de croix devient chemin de vie et de bonheur : à l'église ou à la maison, parcouru seul ou à plusieurs, de station en station, il transforme nos épreuves en victoires de l'amour sur la haine, de la vérité sur le mensonge, de la Résurrection sur la mort. Dans l'esprit du Carême à l'école des saints et de l'Avent à l'école des saints, ce Chemin de croix avec Julienne de Norwich (1342-1416), propose des textes courts, rejoignant le sens profond de chaque station, et structurés pour permettre une brève méditation silencieuse.