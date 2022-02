Les groupes de partage. Enjeux humains et spirituels des groupes de partage

La rencontre fraternelle est un des lieux qui rassasie profondément l'Homme. Cette fraternité prend chair dans l'expérience des groupes de partage où nos parts de lumière et nos parts d'ombre peuvent être accueillies, sans jugement. Dans cet espace fraternel, il est bon de pouvoir être soi, simplement, humblement. Ces temps de relecture de vie, partagés devant d'autres, viennent donner consistance à notre existence, la mettre en perspective et ainsi renouveler notre élan de vie. Quant au partage des autres, il élargit notre coeur à toute la richesse de l'humanité et fait écho à notre propre vie. Ces temps de partage créent entre nous un fruit de communion et en chacun une expérience d'existence, un temps de consolidation intérieure, voire de libération par les mots prononcés ou par les mots reçus. C'est un processus spirituel. Par l'intériorité, la prise de parole, la réception de la parole de l'autre et la prière, l'Esprit Saint continue de nous ajuster à nous-même, à l'autre, à Dieu.