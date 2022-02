Paroles d'espérance

Solitude, souffrance, incompréhension, deuil : la vie n´est pas toujours facile à supporter et à affronter. Nous avons besoin de nous raccrocher à un espoir quelconque. "Parole d´espérance" va au-delà : cette collection de courtes réflexions et méditations sur des textes bibliques nous invite à nous appuyer sur un rocher inébranlable. Un rocher dont la solidité a été démontrée par la vie de nombreux croyants au fil des siècles. Même si nous sommes tout tremblants sur lui, lui, il ne tremble pas. Au menu de ce livret illustré de magnifiques photos : 53 interpellations et encouragements à savourer.