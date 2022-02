Tous frères

Introduction générale : Grégoire Catta, Marcel Remon, Hélène Noisette et Noëlie Djimadoumbaye /// Comment cette encyclique résonne dans votre réalité particulière ? Afrique : Christiane Baka, théologienne et philosophe, Doyenne de la Faculté de Philosophie à l'Université Catholique d'Afrique de l'Ouest, Abidjan, Côte d'Ivoire // Amérique : Rafael Luciani, théologien laïc vénézuelien, est actuellement professeur de théologie à Boston College School.

Théologien expert du CELAM (Conférence épiscopale latino-américaine) et de la CLAR (Conférence des religieux et religieuses d'Amérique Latine), il est spécialiste de la pensée et théologie du Pape François. // Asie : Thierry Roboam sj // Monde arabo-musulman : Adrien Candiard, Dominicain // Réseau Saint Laurent : Jean-Marie Martin /// CCFD : Dominique Rouyer (secrétaire nationale du CCFD-Terre solidaire) et Sylvie de Pontual (Présidente du CCFD-Terre solidaire) // JRS : Antoine Paumard // Postface : Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral