La sagesse, où la trouver ?

Cet ouvrage souhaite introduire à la lecture des livres de la Sagesse. Pour entrer dans le mouvement de la sagesse biblique, et profiter au mieux de ses enseignements, il convient d'entrer dans une expérience de lecture. C'est-à-dire dans une attention soutenue à la lettre et à la disposition des livres ; une attention à la manière dont un contenu - une affirmation, la formulation d'une question, le déploiement d'une réalité - reçoit une forme, dans l'écriture. Pour honorer cette visée et cette manière de lire, nous sommes très redevables de ce que nous a transmis Paul Beauchamp. Chaque chapitre s'attache à la lecture de l'un des livres de sagesse. S'intercalent quelques notes du genre interlude, qui traitent d'un aspect transversal plutôt thématique : la politique, l'éducation, le comportement social... Car la sagesse biblique ne se trouve pas seulement dans les livres dits de sagesse.