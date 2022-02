Chemins de méditation

La méditation est un sujet à la mode et les titres ne manquent pas. Mais Jung Mok vous dira que la méditation ne sert ni à atteindre l'éveil, ni à accomplir quoi que ce soit mais plutôt à s'asseoir devant une fenêtre ensoleillée. Elle prodigue ses conseils comme le ferait une vieille amie ? ; et propose à chacun de nous des techniques qui leur correspondent ? : méditer en comptant, en marchant pieds nus, en regardant les fleurs ou en se massant le dos. Le découpage en chapitres thématiques répond à des situations de mal-être bien précises ? : la colère, l'angoisse, la dépression, ou encore le pardon, avec leurs exercices associés, et même quelques mesures d'urgence.