Japon pluriel 13. Résistances, conflits et réconciliations

Depuis 1995, la série Japon pluriel propose en un volume un reflet de l'actualité des recherches japonaises dans le monde francophone. Ce volume constitue le treizième de la série et reprend le résultat des réflexions présentées en décembre ? 2018 à Paris lors du treizième colloque de la Société française des études japonaises dont la thématique était "? Résistances, conflits et réconciliations ? " . 2018 fut une année riche en commémorations, aussi bien en France qu'au Japon. Ce fut tout d'abord le cent cinquantième anniversaire de la Restauration de Meiji, événement fondateur du Japon moderne et contemporain. Ce fut également le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, dont les conclusions eurent une incidence importante sur la jeune puissance japonaise, et le cinquantième anniversaire des événements de 1968, période d'agitation sociale extrême qui mêla révoltes et répression, violence et espoirs. Les cinquante articles présentés ici, dont beaucoup font écho à la thématique du colloque, sont répartis en quatorze chapitres qui couvrent des domaines aussi variés que la politique, la philosophie, l'histoire, la littérature, la linguistique, les études de genre, les arts visuels, l'anthropologie, la sociologie, etc. Les lectrices et lecteurs pourront y découvrir la diversité et la vitalité de la recherche francophone sur le Japon".