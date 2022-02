Elle est partie aspirée par le sommeil divin

Eva, ma femme, est partie le 23 août 2012 aspirée par le sommeil divin. Elle n’a pas souffert au moment de son départ. Elle est partie en silence, silence qui nous empêche d’entrer à son contact. Une minute avant son départ, elle m’avait demandé à boire. Après avoir bu, elle m’a dit qu’elle allait dormir. Depuis, elle dort toujours sans espoir de revenir. Eva a laissé chez ses enfants un héritage fabuleux, son génome sur lequel il n’y a plus le gène de la drépanocytose dans leurs cellules et cela à travers toutes les générations. Ce qui signifie que pour vaincre cette maladie, il faut que les deux parents n’aient pas le même gène. Quant à moi, Eva n’est pas dans sa tombe, plutôt dans ma tête où je la vois en permanence comme dans un miroir. Lorsque je l’ai eue dans mes bras pour la première fois, c’était avec joie et émerveillement, mais quand elle m’a quitté, c’était avec regret et beaucoup de tristesse. Qu’elle repose en paix là où elle est. A mes enfants et petits-enfants. A mes amis et à monsieur le docteur Shekoory pour son aide financière.