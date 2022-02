Vivre pour quoi ? Pour qui ?

Vivre pour quoi ? Vivre pour qui ? Ces deux questions, tu te les poses aujourd'hui, alors que tu es au lycée ou à la fac et que tu imagines ton avenir. Elles ne sont pas réservées aux seuls philosophes. Ta vie, telle que tu la mènes, telle que tu l'envisages ou telle que tu la construis, est-elle condamnée à l'absurde et au nonsens ? Que veux-tu en faire vraiment ? Penses-tu la consacrer tout entière au moment présent, à une passion, au travail... ou à un amour infini ? Consciemment ou non, tu réponds déjà à cette question mille fois par jour. Mais peut-être n'as-tu jamais pris le temps d'y réfléchir pour de vrai. Si tu es prêt à explorer le sens de ta vie, ce livre est là pour t'aider. AUTEUR Le père Nathanaël Garric est prêtre de la Communauté de l'Emmanuel et du diocèse de Paris. Engagé pendant plus de dix ans dans la pastorale des lycéens et des étudiants, il a eu l'occasion de témoigner de sa vocation de prêtre dans les médias audiovisuels.