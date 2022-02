Le regard qui libère. Grégoire, une vie au service des personnes souffrant de troubles mentaux

Figure charismatique, Grégoire Ahongbonon est engagé depuis plus de vingt-cinq ans au service de ceux qu'il appelle les "oubliés des oubliés", les personnes souffrant de troubles mentaux. Pourtant, rien ne prédisposait cet ancien réparateur de pneus à prendre en charge ces malades, souvent mis au ban de leurs familles et délaissés par la société car soupçonnés d'être possédés par le diable. Fort d'une foi profonde et d'une volonté inébranlable, Grégoire, à travers l'association Saint-Camille qu'il a fondée, a créé plusieurs centres de soins en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso et au Togo. Cette oeuvre exceptionnelle que décrit ici son ami, le psychiatre Benoit Des Roches, repose sur une approche originale et innovante qui met le malade au centre, le rend acteur de sa guérison et permet sa réinsertion sociale et professionnelle. En brisant des tabous qui entourent la maladie psychique, Grégoire travaille les consciences et les coeurs. Peu à peu, grâce à son action, beaucoup d'êtres fragiles retrouvent leur entière et pleine dignité.