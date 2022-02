Transmettre ou disparaître. Manifeste d’un prof artisan

La crise de l'enseignement est ancienne et ne cesse de s'approfondir. Au soupçon jeté sur la transmission, qui a conduit à une baisse du niveau scolaire, s'ajoutent depuis peu l'individualisme et l'utilitarisme croissants dans le rapport au savoir, désincarné et privé de sens. Le métier d'enseignant lui-même s'est vidé de sa substance, jusqu'à en perdre son attrait. Professeur dans un lycée public, Ambroise Tournyol du Clos analyse sans faux-semblants les raisons profondes de la crise de transmission. Loin de s'en tenir aux déplorations, il veut rappeler la beauté et la nécessité d'un enseignement de qualité. Ce livre nous engage à redécouvrir la nature artisanale du métier d'ensei- gnant, fondé sur l'observation et l'expérience. Il nous invite à envisager, à travers l'école, l'élaboration d'une communauté politique réconciliée avec l'autorité, l'altérité et le bien commun. Les enseignants ont en charge le dévoilement du sens, à travers l'exercice d'une parole poétique. Qui ne voudrait joindre sa voix à cet effort de réenchantement ? AUTEUR Agrégé d'histoire, Ambroise Tournyol du Clos est professeur au lycée Claude-Lebois, à Saint-Chamond dans la Loire. Il collabore régulièrement aux revues Conflits et Limite. Il a vécu et enseigné plusieurs années en République centrafricaine.