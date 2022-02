Le Temps des retrouvailles

A l'instar de Philip K. Dick, plus apprécié en France que dans son pays natal, Robert Sheckley a bâti une oeuvre éblouissante et sans concessions, encore aujourd'hui inégalée. Tour à tour décapants, drôles, cyniques, féroces ou absurdes, ses textes déploient une singularité visionnaire. Le cinéma ne s'y est d'ailleurs pas trompé, l'adaptant à de multiples reprises : aux Etats-Unis (Freejack, Geoff Murphy, 1992), en France (Le Prix du danger, Yves Boisset, 1983) ou encore en Italie (La dixième Victime, Elio Petri, 1965). Treize histoires composent ce recueil ; treize histoires dans lesquelles des personnages ordinaires, ratés, ambitieux, rêveurs, violents, bref l'humanité dans sa folle diversité, sont confrontés à des situations kafkaïennes : émission de télé-réalité, premier contact, voyage temporel, etc. Si Sheckley fait toujours autant rire, ce n'est peut-être plus tout à fait pour les mêmes raisons : sa lucidité d'hier percute la réalité d'aujourd'hui. Et les retrouvailles font mal, très mal !