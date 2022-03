Pack Entretenir l'espérance 5ex MP148

La collection Mini-Perles s'enrichit de 4 nouveaux livrets. Elle reste fidèle au concept qui contribue à son succès depuis plusieurs années : -de courtes citations, d'auteurs d'horizons très différents, illustrées par des photos. -des thèmes qui nous concernent tous et que nous souhaitons parfois exprimer ou partager de façon inhabituelle ou particulière. Ainsi les thèmes retenus pour cette nouvelle série sont l'amitié, l'espérance, la sagesse et la sérénité, et bien sûr, l'anniversaire. Quant aux citations, le lecteur naviguera de Lamartine à Bénabar, de Molière à Francis Cabrel, de Ronsard à Georges Brassens, ou encore de Cicéron à Bob Dylan.