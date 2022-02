A fond les manettes. Edition en braille et gros caractères

Pour mon bolide ? Pas besoin de plans compliqués : j'ai tout dans la tête. Bien sûr, ça prend des vis et des vis avant de tenir droit. Parfois ça marche, parfois pas, mais je tire la langue pour que ça roule. C'est ça, le secret des championnes ! Mamie m'a fait de la provoque. Elle croyait sûrement que je j'allais me dégonfler, mais... Une petite fille relève les deux défis lancés par sa mamie : un, construire une voiture de course, deux, remporter son duel avec elle... A fond les manettes est un album tendre et féministe. Les garages et les grosses cylindrées, c'est pas que pour les garçons ! Un petit bijou !