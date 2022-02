Epopée coloniale allemande

Dans limaginaire collectif, en France comme dans la plupart des autres pays concernés, la Première Guerre mondiale est une guerre "européenne" . Ni lengagement de contingents français et britanniques, venus des colonies et territoires ultramarins, ni même larrivée des premières troupes américaines en 1917, ne modifient cette perception. Le cinéma aidant, quelques rares esprits, songeant à Lawrence dArabie, englobent le Proche-Orient dans les zones de conflit. Pourtant, de 1914 à 1918, et même après la date du 11 novembre, lOcéanie, lAsie et surtout lAfrique ont été le théâtre de batailles mobilisant plusieurs dizaines de milliers de combattants et de civils. LAllemagne dispose alors dun empire colonial suscitant toutes les convoitises. On ignore en effet trop souvent que lAllemagne fut, de 1884 à 1918, une puissance coloniale. Et lhistoire de ces territoires demeure totalement méconnue autant que les spécificités de leur colonisation. A loccasion des cérémonies du centenaire de cette guerre, la mémoire des combattants a été, à juste titre, honorée. On a aussi légitimement salué le rôle des troupes coloniales venues se battre en métropole. Il est donc temps désormais de découvrir ces grands oubliés : combattants, indigènes et européens, qui côte à côte en Asie, en Océanie et en Afrique défendirent les joyaux de lEmpire des Hohenzollern.