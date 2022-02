Garçons et filles en apprentissage. Représentations, transformations, variations

Si l'apprenti est sans doute la plus ancienne figure du jeune travailleur et de la jeune travailleuse, l'histoire sociale de ce groupe reste encore en construction. L'importance des enjeux économiques et politiques de l'apprentissage a eu tendance à favoriser des analyses centrées sur les dimensions institutionnelles et leurs évolutions, laissant dans l'ombre les réalités sociales des publics concernés. En adoptant une perspective socio-historique, cet ouvrage choisit d'appréhender l'apprentissage par ses principaux protagonistes, de reconsidérer les images auxquelles ils ont généralement été associés et d'en déconstruire certains mythes. Il poursuit une double ambition. La première est d'interroger la manière dont tout au long du XXe et XXIe siècle, filles et garçons sont placé·es, représenté·es et considéré·es au sein de dispositifs complexes conjuguant intérêts productifs, questionnements éducatifs, considérations sociales ou morales. La seconde est d'éclairer comment les jeunes envisagent, vivent ou encore questionnent la condition d'apprenti·es tant au moment de leur orientation que durant les périodes de formation et de travail.