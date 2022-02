Le Ciel dans une chambre (L499)

Biographie de Maria Valtorta Traduit de l'italien par le père Michel Mallet Nous connaissions l'autobiographie de Maria Valtorta écrite dans l'obéissance à la demande de son conseiller spirituel, le père Migliorini, avant que Jésus lui-même se manifeste à elle par des visions. Il manquait une biographie qui raconte tout ce qu'elle a vécu dans son enfance, pendant ses visions, son encadrement religieux et son quotidien. Le père Zucchini nous fait entrer dans un véritable roman d'investigation et nous révèle des aspects insoupçonnés de cette âme privilégiée. Don Ernesto Zucchini est né en 1946. Curé du diocèse de Massa Carrarra - Pontremoli en Italie. Il est le fondateur et président de la Fondation Maria Valtorta. Père Michel Mallet, est né en 1952. Prêtre du diocèse de Beauvais, il a vécu deux ans en Italie. Il traduit en français plusieurs livres et vies de saints.