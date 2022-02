Un guérisseur de génie (L5010)

Par ses innombrables guérisons et son désintéressement, Sébastien Kneipp a été un guérisseur au sens le plus relevé du terme. Perspicace, intuitif, novateur, doué de linlassable patience qui lui a rendu possible la mise au point de sa cure si originale, il a bien mérité le qualificatif de génie. Le génie, en fait, a placé Sébastien Kneipp hors du temps, car sa cure sintègre aux mécanismes vitaux immuables du corps humain. Suivre Kneipp sera toujours prendre la voie salutaire que le Dr Albert Schalle a appelée "celle de la réussite" . Il avait alors personnellement soigné selon Kneipp, observé et suivi, plus de vingt mille malades venus à lui de tous les points du monde. Sa conviction était aussi inébranlable que celle de Kneipp, quil appelait maître, Kneipp quil avait guéri, comme Eugène Ortner nous le dit.