Le plan d'affaires ou business plan

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise et l'un de vos futurs partenaires financiers ou commerciaux vous demande de lui présenter votre plan d'affaires ou business plan. Malheureusement, vous ne savez pas en quoi il consiste ou par où commencer. Pas de panique ! Ce livre a été justement conçu pour vous. Ainsi, après l'avoir lu, vous aller pouvoir facilement élaborer votre propre plan d'affaires, en vous inspirant de méthodes et modèles éprouvés, en évitant les principaux pièges d'un projet entrepreneurial et vous appuyant sur les bonnes pratiques des entrepreneurs ayant réussi leur projet avec succès. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, mais que votre projet vous paraît complexe et/ou risqué, ce livre peut aussi vous aider en ayant recours aux premières étapes du plan d'affaires ou à l'une des méthodes alternatives présentées.