Malaise vasovagal - Hypotension orthostatique en 100 Questions/Réponses

Le malaise vasovagal et l'hypotension orthostatique sont des affections extrêmement courantes, mais qui peuvent affecter la qualité de vie lorsqu'ils se répètent. Cet ouvrage donne toutes les clefs pour mieux les comprendre : - Une explication de l'origine et du fonctionnement de ces malaises, - Une description précise des différents symptômes, - Des conseils précis et imagés pour limiter leur venue et réagir à l'imminence d'un épisode. - Les différentes options thérapeutiques.