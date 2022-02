Savoir pour guérir : Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC)

Cet ouvrage aborde toutes les questions essentielles sur les TOC sous une forme compacte et aisée à parcourir. A destination des professionnels de la santé, des patients et de leur entourage, il comprend des réponses claires et complètes sur : - Comment définir, comprendre et reconnaître un TOC - Quelles sont les connaissances et hypothèses scientifiques sur ce sujet ; - Quelles sont les thérapies efficaces existantes ; - Ainsi que des conseils et coordonnées utiles pour les patients et leur entourage. Dr Lionel Dantin est psychiatre, praticien hospitalier dans les Alpes-Maritimes spécialisé en Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC). Il a effectué en Europe de nombreux stages en thérapie brève stratégique ainsi qu'en méditation de pleine conscience.