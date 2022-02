Role Plays. 60 jeux de rôles et situations de discussion en anglais [A2-C1

Role plays s'adresse à tous ceux qui souhaitent utiliser la langue anglaise de façon concrète et ludiquedans des situations réalistes du quotidien. Il se compose de 60 sujets de discussion et de débats inspirés de la vie quotidienne, du monde scolaire ou professionnel. Chaque jeu de rôle comprend une page de lexique, 4 fiches d'identité accompagnées d'arguments et d'idées et des propositions de corrigés. Les plus : - Des sujets variés et abordables - Des aides lexicales, grammaticales et phonétiques - Des pistes de réponses pour ne pas être à court d'arguments - Des situations adaptables en fonction du nombre de participants - Un ouvrage utile et utilisable en toutes circonstances