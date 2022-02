Toute la physique sans les équations

Si vous avez déjà eu envie qu'on vous raconte la physique, plutôt que de vous montrer des équations, ce livre est fait pour vous. Bien sûr, il y aura de la thermodynamique, de l'électromagnétisme et toutes les mécaniques possibles puisqu'il s'agit de dresser un panorama de la physique. Mais vous comprendrez aussi pourquoi les grosses mouches vertes sont la preuve que la lumière est une onde, que la Loi de l'Emmerdement Maximum peut être considérée comme un principe de la thermodynamique et que les extra-terrestres n'ont qu'une chance sur deux de pouvoir nous digérer correctement. Vous partagerez enfin cette fascination des physiciens pour les chats à moitié morts et verrez comment on peut téléporter une particule sans la déplacer. La physique vous paraîtra nettement moins étrange après, promis, mais vous ne verrez peut-être plus tout à fait le monde comme avant !