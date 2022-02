La géopolitique en fiches et en schémas

La géopolitique suscite régulièrement l'intérêt et la curiosité du grand public, sans qu'il soit toujours facile de la définir. Véritable science humaine, la géopolitique a parfois été instrumentalisée par certains régimes dans la première moitié du XXe siècle, ce qui a profondément marqué les approches et conduit à prendre certaines distances. Depuis les années 1970-1980, la géopolitique a connu de profonds renouvellements, qui ont conduit à multiplier les champs d'étude et à utiliser de nouveaux outils d'analyse, empruntés aux autres sciences humaines, pour mieux comprendre les situations de rivalités et les stratégies des différents acteurs, à toutes les échelles. Cet ouvrage cherche à dresser en une centaine de fiches un panorama de la géopolitique aujourd'hui, représentatif et le plus accessible possible à un large lectorat - étudiants ou grand public. Pour ce faire, chaque fiche est organisée autour des éléments-clés à retenir afin de comprendre les grandes logiques et les principales oppositions à l'oeuvre, suivie de focus qui permettent d'approfondir certains aspects ou acteurs. Ces focus peuvent à la fois servir d'angles d'entrée dans le thème ou de compléments pour illustrer des dissertations ou des études de cas plus poussées. Chaque fiche se conclut par un schéma-bilan, qui permet de mettre en exergue les enjeux indispensables pour comprendre les situations, à différentes échelles. Un va-et-vient entre les fiches est tout à fait possible et facilité par l'organisation thématique de l'ouvrage.