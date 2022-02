Un ténébreux partenaire ; L'instinct d'une mère

Un ténébreux partenaire, Marie Ferrarella Beau. Brillant. Et, surtout, magnétique. Voilà comment Kari définirait l'inspecteur Esteban Fernandez, son nouveau coéquipier à la police d'Aurora. Un portrait qui s'assombrit bien vite quand Esteban lui jette au visage qu'il déteste travailler en équipe - et en particulier avec une femme... L'instinct d'une mère, Delores Fossen Les malfaiteurs ont disparu et le bâtiment dans lequel ils détenaient les bébés volés est vide... Abattue, Rosalie fixe Austin Duran, l'agent du FBI qui vient de lui annoncer la terrible nouvelle. Ainsi, elle va devoir reprendre ses recherches. Mais, tandis que le découragement la gagne, elle sent l'espoir renaître. Car, cette fois, elle n'est plus seule. Austin est à ses côtés...