Mission : garde rapprochée ; Irrésitible séduction

Mission : Garde rapprochée, Lena Diaz Tandis que Caroline Ashton s'assied face à lui, Luke peine à cacher sa surprise. Pourquoi cette femme élégante, connue de tous à Savannah pour former un couple modèle avec son richissime époux, est-elle venue trouver un simple garde du corps comme lui ? Quand elle le fixe, pourtant, il décèle dans ses yeux bleus une lueur qu'il ne connaît que trop bien, hélas : celle de la peur... Irrésistible séduction, Rachel Lee Cassie est troublée. Dès son arrivée à Conrad, elle a été attirée par Lincoln Blair, mais il s'efforce de la tenir à distance... Une attitude qui change quand Cassie lui révèle que, depuis quelques jours, elle est victime de menaces. Plus touché qu'elle ne l'aurait cru, Lincoln se rapproche d'elle et lui jure de veiller sur elle. Jour et nuit s'il le faut...