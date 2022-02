Un bébé à chérir ; Pour une escapade avec toi

Un bébé à chérir, Sarah M. Anderson Liberty n'en croit pas ses yeux. Est-ce bien un nouveau-né qu'elle vient de trouver abandonné dans la rue, livré à lui-même ? Immédiatement, un sentiment d'injustice se met à brûler en elle : ce bébé, elle le sauvera, quitte à lui consacrer tout son temps ! Mais pour cela elle n'a pas le choix : elle doit demander son aide à Marcus, son patron. Marcus, qu'elle aime en secret depuis des mois, et qui ferait un père parfait pour cet adorable bébé... Pour une escapade avec toi, Catherine Mann Vient-elle vraiment de passer une folle nuit entre les bras d'Henri, son époux, alors qu'elle a demandé le divorce quelques jours plus tôt ? Fiona doit l'admettre : son comportement manque cruellement de cohérence. Bien sûr, l'escapade à deux qu'il a tout spécialement organisée pour elle à La Nouvelle-Orléans plaidait en sa faveur. Mais Fiona ne peut pas jouer avec les sentiments d'Henri. Elle va donc devoir prendre une décision définitive, et vite...