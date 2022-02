Plus fort que le passé ; Un garde du corps pour Kate

Plus fort que le passé, Cindy Dees Stupéfait, Wes fixe Jessica. Que fait-elle dans son ranch ? Comment, après avoir brisé sa carrière militaire, a-t-elle le cran de se présenter chez lui. Pourtant, au lieu de lui fermer sa porte, il reste là, envoûté par sa beauté... et troublé par la lueur d'inquiétude qu'il lit dans son regard. Une expression de peur profonde qui l'incite à l'accueillir chez lui et à la protéger en dépit du passé... Un protecteur trop séduisant, Rita Herron Sûr de lui, athlétique, incroyablement sexy... Pour Kate, la directrice du nouveau lycée de Briar Ridge, Riggs Benford a tout du parfait garde du corps. Malheureusement, il a également tout du séducteur irrésistible. Y compris une réputation sulfureuse qui dérange Kate... Même si elle sait qu'elle est en danger. Même si elle a bien du mal à ne pas craquer quand Riggs lui jure qu'il la protégera...