Dangereuse méprise ; Le poison de la peur

Dangereuse méprise, Barb Han Alors qu'elle enquête dans la ville où Autumn, sa jumelle, a disparu, Summer est abordée par deux inconnus menaçants. Au poste de police où elle s'est réfugiée, elle voit bientôt arriver un homme et comprend qu'il s'agit de Dawson, l'ex-mari de sa soeur. Dawson qu'elle n'a jamais rencontré mais qui, la prenant pour Autumn, veut la ramener chez lui pour la protéger... Le poison de la peur, Nichole Severn Camille lit le désarroi dans le regard bleu de l'US marshal Finnick Reed et sent une peur glaciale l'envahir : le tueur en série auquel elle a échappé un an plus tôt vient de s'évader... Finie, l'illusoire sécurité de la planque où elle attendait pour témoigner au procès de son tortionnaire. Il la recherche, elle est sa prochaine proie, et seul Finnick peut encore la protéger...