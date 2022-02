Un improbable partenariat ; Le sceau de la vengeance

Un improbable partenariat, Carol Ericson Alors qu'à Los Angeles un tueur en série reproduit des crimes commis vingt ans plus tôt, Jake McAllister prend la tête des enquêteurs. Parmi eux une psychologue : Kyra Chase. Discrète, professionnelle, Kyra est un atout pour l'équipe. Pourtant Jake a du mal à cacher sa méfiance à son égard. D'autant qu'il devine chez elle une fêlure, un lien secret avec l'affaire... Le sceau de la vengeance, Julie Miller Qui cherche à nuire à Corie McGuire et à son fils de huit ans ? Quel est l'inconnu malfaisant qui allume des incendies chez eux ? Intrigué par l'étrange acharnement dont est victime sa séduisante voisine, Matt Taylor, pompier à Kansas City, décide de mener l'enquête et découvre bientôt le secret que Corie gardait jalousement pour elle...