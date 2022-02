Leur liaison secrète ; Pour une chanson de lui ; Un sulfureux arrangement

Leur liaison secrète, Jules Bennett Star de la chanson, Hannah vient de signer avec le label Elite Records, dirigé par le puissant Will Sutherland. Si leur rencontre est électrique, en raison de l'arrogance insupportable de Will, elle se sent irrésistiblement attirée par lui. Toutefois Hannah sait qu'elle ne peut rien tenter, au risque de mettre en danger sa carrière... et son coeur ! Pour une chanson de lui, Jessica Lemmon Résolue à décrocher une promotion au sein de son journal, Presley est en quête d'un scoop. Or, si elle a trouvé le sujet idéal - Cash Sutherland, le célèbre chanteur auréolé de scandale -, interviewer cet homme la trouble au plus haut point. Car Cash n'est autre que celui qui lui a brisé le coeur dix ans plus tôt... Et, face à lui, une seule question lui brûle les lèvres : pourquoi l'a-t-il quittée ? +1 Réédité : Un sulfureux arrangement, Joanne Rock