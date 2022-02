Six nuits pour le séduire ; Dans les bras de Nate Fortune

Six nuits pour le séduire, Maureen Child Voilà cinq ans que Tessa est l'assistante de Noah Graystone... et cinq ans qu'elle l'aime en secret ! Ne voit-il pas en elle la femme vibrante de passion, celle qui rêve jour et nuit de se fondre dans ses bras ? Ne supportant plus cette situation, Tessa prend la dure décision de démissionner. Mais, lorsque Noah exige qu'elle l'accompagne à Londres pour un dernier voyage d'affaires, elle cède à son patron - tout en gardant le fol espoir de réussir enfin à le séduire... Dans les bras de Nate Fortune, Michelle Major Bianca est désespérée. Maman célibataire d'un petit garçon de quatre ans, elle n'aura bientôt plus de toit ! Vers qui se tourner, si ce n'est vers Nate, le meilleur ami de son frère disparu ? Bien que ce dernier accepte sans hésiter de les héberger dans son ranch, son fils et elle, la situation se complique vite. En effet, l'attirance que Bianca ressent pour son hôte est évidente et réciproque, or Nate reste sur la réserve, comme s'il lui dissimulait un secret...