Un rival si charmant ; Le rancher et la citadine

Un rival si charmant, Cat Schield Jamais Sienna n'aurait dû accepter de jouer les espionnes pour le compte de sa soeur. Car maintenant qu'elle se trouve à Charleston, face au plus bel homme qu'elle ait jamais rencontré, elle doute d'être capable de le séduire. Qu'adviendra-t-il d'elle, si l'impitoyable Ethan Watts découvre son secret - la véritable raison de sa présence chez lui ? Le rancher et la citadine, Kathy Douglass Camille n'a pas le choix : elle doit fuir New York pour sauver sa vie. Pire, son seul allié est désormais son ennemi juré, Jericho Jones. Alors que ce dernier accepte, à contrecoeur, de l'accueillir chez lui, Camille demeure sur ses gardes. Mais au fil des jours elle sent naître pour Jericho des sentiments intenses - et défendus. Car lorsque sa vie reprendra son cours normal elle n'aura plus aucune raison de se réfugier dans les bras du beau rancher...