Collection privee

C'est un magasin d'antiquités où la plupart des objets ne sont pas à vendre. Ils composent la collection privée du père, qui monte la garde et les protège, jalousement, dans son fauteuil Shériff. Un fatras de phonographes et de boîtes à musique, de vitrines aux merveilles et de logos publicitaires au milieu duquel le fils cherche le chemin de sa vie. Cette collection privée, c'est aussi celle du fils, son Valparaiso choyé amoureusement, les réminiscences qui surgissent par surprise, par bribes et qu'il caresse, fouille pour y trouver un sens car la mémoire est injuste. Entre souvenirs réels et fantasmés, le roman se construit dans le déroulement de la vie même et ainsi déploie toute la gamme des émotions qui lient, au-delà du réel et de la fiction, un père et un fils. Gonzalo Eltesch est né en 1981 à Valparaiso au Chili. Il a fait des études de littérature et, depuis 2017, il est membre de la liste Bogotá 39 qui rassemble les écrivains sud-américains de moins de 39 ans parmi les plus importants.