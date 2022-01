Lowreader. Tome 1, Devil's Key, Mr. Sato, She-Wolf and Cub

LowReader est la nouvelle création du Label 619, une série d'anthologie d'histoires courtes de suspense, d'horreur et d'exploitation, dirigée par Run. Chaque numéro proposera trois histoires complètes. Au fil des pages, Lazare le corbeau jette un regard cynique sur les histoires présentées, et fait office de fil rouge tout au long du recueil. Les récits de LowReader sont entrecoupés d'articles, de billets d'humeur, de fausses pubs... autant d'entractes destinés à donner des clés de compréhension au lecteur, de le distraire, de l'amener sur de fausses pistes, ou de faire retomber la pression avant un nouveau shot d'adrénaline. Une nouvelle littéraire illustrée sera aussi de la partie dans chaque opus... Suivez le corbeau ! Dans ce premier numéro de LowReader : Un groupe de Glam'Rock condamné par les démons du Rock authentique pour avoir vendu leur image à une chaîne de Fast Food (Devil's Key, par Mud et Nicolas Ghisalberti) ; Un salary man japonais imprime une arme à feu en 3D pour régler ses problèmes d'ego... (Mr Sato, par Run et Guillaume Singelin) ; Et le retour tant attendu de Masiko, personnage iconique de l'univers Freaks' Squeele, mère de Xiong Mao, qui revient combattre les loups-garous bikers du premier DoggyBags sur leur propre territ'oire, une nuit de pleine lune (She-Wolf & Cub, par Florent Maudoux).