Furioso - vol. 01/2. Garalt est revenu

Inspiré du poème de L'Arioste, Orlando Furioso (1516), voici l'histoire de Roland rendu fou par un amour impossible, et de son pire ennemi, Garalt, revenu d'entre les Morts. Garalt est revenu d'entre les morts, ressuscité par celle qui était amoureuse de lui, la fée Alcyna. Jadis considéré comme le meilleur chevalier du monde, il fut tué par Roland, le neveu du roi. Aidé par Sybil, une jeune et jolie écuyère qui se met à son service, Garalt cherche à revoir Bradamante, la virago farouche et impétueuse qui lui donna un fils. Mais sur sa route se dressent Morgane, jalouse de l'amour que sa soeur Alcyna porte au chevalier, et Roland, rendu fou furieux par un amour contrarié.