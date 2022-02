Elvire et Yann d'un côté, Mina de l'autre. Trois personnages que tout oppose, qui n'auraient sans doute jamais dû se rencontrer. Elvire, violoncelliste de renom ; Yann, prêt à tout pour conserver l'amour de la musicienne ; et Mina, femme de ménage qui n'aurait rien contre le fait de mettre un peu de piment dans son existence. Des parcours différents, des milieux sociaux et culturels éloignés, trois personnalités, trois corps, qui vivent l'expérience de l'autre, avec attirance et répulsion en ritournelle. Mina, Elvire et Yann, trois personnages en quête d'une vie plus grande, aux frontières des tabous et des interdits. Vivre plus fort, vivre vraiment. Mais les relations établies peuvent-elles réellement évoluer ? Domination et dépendance ne modèlent-elles pas les liens entre les êtres ? Jusqu'où Mina, Elvire et Yann seront-ils prêts à aller pour souder leur relation ? L'un ou l'? autre ne se fera-t-il pas manger par les autres ?