La fabrique du suspense

Le maître du suspense dévoile ses secrets d'auteur. " J'ai cumulé depuis quarante ans un nombre considérable d'histoires, d'embryons de récits, de points de départs intrigants... Tout un stock d'envies que j'ai développé pour mon seul plaisir, persuadé qu'ils ne deviendraient jamais des livres publiés. A ma plus grande surprise, années après années, ces histoires rêvées, ces personnages fantasmés, ces aventures qui me hantent depuis des décennies prennent vie. Ce stock de récits dormant dans ma mémoire est loin, très loin, d'être épuisé. " On l'appelle " le maître du twist ". Depuis Nymphéas noirs, polar le plus primé en 2011, Michel Bussi enchaîne les best-sellers. Dans un récit captivant et d'une maîtrise absolue, il nous fait découvrir pour la première fois l'envers de son décor et nous révèle les meilleurs secrets de fabrication de ses romans.