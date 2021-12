Le souvenir de ma mort

" Si entre-temps je meurs à cause de lui parce qu'il fait battre mon coeur, je reviendrai le hanter toute sa vie et ça, jusqu'à sa mort ! " Parachuté au Japon pour une opération cardiaque, Peter découvre une culture différente, loin de la vision de chaos véhiculée par les médias. Le jeune américain apprend à aimer le pays du soleil levant, ses traditions, paysages et habitants. La maladie n'est pas en cause lorsque son coeur s'emballe au contact de Yusuke, fils héritier du clan Yakuza Yamagushi. Les roses et les cerisiers sont en fleurs. Les pétales s'envolent. Autour d'un bol de ramen, l'amour grandit. Ferdine Rebena est une lycéenne passionnée par la culture nipponne. Elle l'inspire tout comme la musique qui éveille son imaginaire. Lorsqu'elle écrit, elle ne fait plus qu'un avec ses personnages jusqu'à ressentir tout à fait ce qui les anime.