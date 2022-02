10 000 km - Une course sacrée à travers les terres volées des Indiens d'Amérique. Une course sacrée à travers les terres volées des Indiens d Amérique

Noé Álvarez est américain, fils d'immigrés mexicains, et n'a pour horizon que les rues d'un quartier pauvre de Selah, Washington. Sa seule échappatoire à cet univers morose : la course à pieds. Quand il entend parler d'un ultra-marathon à travers les Etats-Unis pour la paix et la dignité des communautés amérindiennes, il n'hésite pas une seconde, quitte l'université et s'embarque pour la course la plus longue de sa vie. Une course spirituelle qui le reconnectera à ses racines et à la terre, l'aidera à dépasser ses préjugés sur ses origines et fera de lui un homme fier.