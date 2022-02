The Chosen (saison 1) - Edition coffret limitée. Saison 1

The Chosen est une série télévisée de plusieurs saisons sur Jésus-Christ. Le créateur de la série, Dallas Jenkins, souhaitait créer une série sur Jésus qui puisse être regardé dans le monde entier. L'intention de Jenkins n'était pas seulement de creuser plus profondément dans les personnes qui ont rencontré Jésus et de voir Jésus à travers les yeux de ceux qui l'ont rencontré, mais aussi de le montrer d'une manière plus personnelle, intime, immédiate.