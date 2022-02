A quoi sert l'OTAN ?. n°111

Née après la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) est-elle encore adaptée aux défis du monde contemporain ? Malmenées durant la présidence de Donald Trump, les relations entre Européens et Américains au sein de l'OTAN sont moins tendues depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Mais la première alliance militaire du monde pèse-t-elle encore face à la Chine et à la Russie ? Quel est son rôle dans les guerres sans fin du Moyen-Orient (Syrie, Libye, Irak...) ou dans les dossiers de la cybersécurité et du terrorisme ? A l'heure où l'OTAN doit se retirer d'Afghanistan dans la précipitation, dresser un bilan critique de son ambition et de sa stratégie apparaît plus que jamais nécessaire.