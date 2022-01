George-Arthur Forrest. Fragilité et pouvoir d’un être hors norme en terre africaine

Ce livre n'est pas une biographie, mais un essai qui tente d'entrelacer la vie d'ombre et de lumière deA George-Arthur Forrest à la pensée. Homme d'affaire et humaniste en terre africaine, son pentacle existentiel déploie le travail, le social, la famille, l'expression artistique et le dialogue, A forgeant ainsi sa deviseA : A "A Ensemble, nous construisons l'avenirA ". L'auteur médite ces concepts en choisissant de ne pas prendre la parole mais de la donner à des intellectuels et artistes d'Afrique et d'ailleurs, à sa famille, à ses détracteurs, à ses collaborateurs. Au fil de l'écriture se sont dévoilées les dimensions essentielles de notre humanitéA : les enjeux de l'histoire, la finitude, la fragilité, l'intime, l'irruption de l'inhumain, l'avènement du possible, le dépassement de la dualité, le désencombrement de l'ego, l'importance de la confiance, la voie de l'art, l'accès à un langage universel d'où peut sourdre la langue du différencié.