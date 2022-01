Triste Boomer

John, start super sur le retour d'âge, se retrouve au point mort. Il n'accepte pas de vieillir et se sent dépossédé de la vie Dans ce monde qui recycle tout et son contraire au profit du business, il prend conscience qu'il est passé à coté de ce qu'il y a de vraiment important... notamment en matière de sentiments. En discutant avec son ordinateur, et en faisant défiler les noms de quelques femmes pour qui il a eu de vrais sentiments, il voit l'occasion de reconquérir au moins une chose importante : l'amour. C'est le début d'une épopée à travers la France, où d'amitiés excentriques en passions con, trariées, il tente de reprendre prise sur sa vie. Une fresque tendre et hilarante des sentiments entre hommes et femmes dans ce siècle tourbillonnant.