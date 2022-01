De l'or dans les collines

Lucy et Sam, filles d'immigrants chinois, sont désormais orphelines. Ma est partie depuis un moment, Ba vient de mourir dans la nuit. Les deux fillettes livrées à elles-mêmes entament alors un long périple au coeur d'une nature inhospitalière, peuplée d'individus agressifs et souvent racistes, à la recherche de l'endroit idéal pour enterrer leur père. L'une est raisonnable et avide de connaissances, l'autre arbore et assume une identité de garçon, refusant de se plier aux règles du monde. Très vite hors-la-loi dans un univers qui ne veut pas d'elles, Lucy et Sam vont se confronter au rêve amer de l'Ouest américain, portées par leur imaginaire où se mêlent tigres et bisons géants.