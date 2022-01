Gregory Pol est photographe et marin amoureux des espaces libres et rudes qui ne révèlent leurs beautés qu'à ceux qui savent les reconnaitre. Il a posé son sac durant trois ans à Saint-Pierre et Miquelon, archipel du bout du monde si près du Canada et si loin de la France métropolitaine. Ces îles évoquent la pêche sur les bancs, mais on sait peu de choses d'elles, car ce n'est pas une destination touristique ordinaire et le port de Saint-Pierre ne permet pas l'accostage des immenses croisiéristes et de leurs passagers. Gregory nous emmène dans une exploration photographique faite d'un véritable amour de cet endroit. Le spectacle commence et il nous donne à voir et à aimer Saint-Pierre émergeant sous la brume et ses aussières gelées : Miquelon dont la faune se plait à inventer des fables ; Langlade dont les lumières nous font frissonner lorsqu'une bourrasque de neige voile les chevaux de ce ponant arctique. Les textes élégants d'Alexandra Hernandez, chanteuse et poétesse, native de Saint-Pierre-et-Miquelon accompagnent ses photographies. Avec eux, Saint-Pierre-et-Miquelon sort de deux siècles de silence : " Embarquement immédiat ".