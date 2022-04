Le théâtre de la Terre. Inside suivi de Moving Earths

Moving Earths et Inside constituent les deux premiers volets de la trilogie du Théâtre de la Terre, une série de trois pièces de théâtre coécrites par Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour. L'ensemble de cette trilogie poursuit un objectif commun, celui de remettre en question nos idées reçues concernant la planète, cette Terre que nous habitons comme nous marchons dessus, presque sans y penser. Inside propose une expérience de pensée, et invite le lecteur à se tenir non pas sur le Globe, mais dans cette " zone critique " dont parlent les scientifiques. Pour tenter de comprendre ce que signifie " vivre dedans ", cette pièce de théâtre propose une série de tests en combinant les outils de la modélisation et de la simulation, soit deux manières de se rendre sensibles : par la science et par la scène. Entre philosophie et théâtre, Moving Earths invite le lecteur à tester l'hypothèse d'un parallèle entre l'époque de la révolution astronomique et la nôtre. Sommes-nous également en train de vivre une transformation du monde aussi profonde et radicale que celle de l'époque de Galilée ? Une chose est sûre : nous ne savons plus exactement sur quelle planète nous vivons, ni comment la décrire. Dans cette pièce, Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour s'inspirent du travail de recherche de l'environnementaliste anglais James Lovelock et de la biologiste américaine Lynn Margulis pour présenter une nouvelle conception de la planète Terre. Ces deux pièces ont été créées au Théâtre Nanterre Amandiers en novembre 2016 et décembre 2019, et ont été jouées sur de nombreuses scènes européennes (Théâtre de l'Odéon à Paris, Martin Gropius Bau à Berlin, Théâtre Benno-Besson en Suisse, ou à la Biennale de Taipei). Deux entretiens avec les auteurs complèteront les textes. L'ouvrage sera richement illustré, et la mise en page rejouera la mise en scène des textes dans l'espace du livre.