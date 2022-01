Permaculture. Un guide pour les usagers de la terre

La permaculture trouve ses origines et ses fondations les plus solides en Australie, mais elle constitue également un mouvement mondial avec des projets et des groupements dans des centaines de pays. Le fait qu'elle figure dans le dictionnaire d'anglais australien Macquarie démontre qu'il s'agit d'un mot devenu presque banal. En Australie, la permaculture a fourni un cadre éthique et environnemental pour une autosuffisance personnelle et familiale, la réinstallation en zones rurales et le développement communautaire. Mais la portée et l'échelle globales de la permaculture en Australie sont éclipsées par sa croissance en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Dans les pays riches, la permaculture a offert aux personnes sensibles à la question environnementale des méthodes pour réduire leur empreinte écologique grâce à un plus grand degré d'autosuffisance. Elle s'est également étendue à de nombreux pays moins riches d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Océanie à travers des projets de développement. Dans ce contexte, la permaculture a réussi à satisfaire des besoins de base à partir de ressources locales. Tout au long de plusieurs décennies d'enseignement et d'activisme, Rosemary Morrow a travaillé sur les aspects locaux et mondiaux de la permaculture tant dans les pays riches que pauvres. Son Guide de permaculture est un manuel de permaculture pratique. C'est un livre tout particulièrement utile à ceux qui possèdent une maison et un terrain dans les régions tempérées australiennes, mais il est également applicable dans bien d'autres contextes. Cette édition révisée et mise à jour est marquée par un fort sens éthique du contexte global, ainsi que par des expériences pratiques et des exemples d'application de ses concepts dans des climats et des cultures très différents. La permaculture est parfois considérée comme le produit d'un seul homme, Bill Mollison. Nous devons en fait sa fondation, sa croissance et sa propagation à plusieurs personnes, dont Rosemary Morrow. Avec cette nouvelle édition, Rosemary Morrow poursuit et consolide sa contribution substantielle à la compréhension et à l'application de la permaculture comme système conceptuel permettant de vivre sobrement sur cette terre tout en bénéficiant de l'abondance qu'elle nous offre. DAVID HOLMGREN ; , Co-créateur du concept de permaculture