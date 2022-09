La folle histoire des plantes. On se cultive sans se prendre le chou !

La folle histoire des plantes Tome 2 : drôle sur la forme et très documentée sur le fond, qui parle de botanique, de jardinage, de permaculture, d'histoire, mais aussi de science, d'économie, d'art, de cuisine... Où l'on retrouve cette chère Azade, la tomate géante, bien décidée à sauver sa peau devant un Guy plus ronchon que jamais. Grâce à ses explications, simples mais savantes, Eglantine, la jeune et jolie végétarienne, et Guy, son voisin, vont continuer à cultiver aussi bien leur jardin que leurs connaissances en botanique, jardinage, de permaculture, histoire, science, économie et géopolitique au potager. Le tout, dans la joie et la bonne humeur !